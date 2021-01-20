Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da minik Aras çok sevdiği polis amcalarının ekip arkadaşı oldu
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da, polis olma hayalleri kuran 5 yaşındaki Aras Yavuz, hayalini kurduğu ekip aracıyla tur atmanın mutluluğunu yaşadı.
Yavuz ailesinin evine giden Trabzon Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis üniformasıyla karşılayan 5 yaşındaki Aras'ın yüzünü güldürdü.
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