Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve Covid-19 tedbirlerini ihlal edenlere para cezası
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 5 motosiklet sürücüsüne yaklaşık 29 bin lira ceza uygulandı.
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