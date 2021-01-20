İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Güvenlik kameraları ve cep telefonu görüntülerinde, 5 kişinin trafik kurallarını ihlal ettiği ve Kovid-19 tedbirlerine uymadığı belirlendi.

Bu kişilere 28 bin 912 lira ceza verildi.