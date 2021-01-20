Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, önleyici hizmetler, trafik denetleme, havacılık, narkotik suçlarla mücadele, Sabiha Gökçen ve İstanbul havalimanları ile deniz limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesindeki uygulama kapsamında kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli araçlar aranırken, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılıyor.

Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği "Giz'in de kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Asayiş uygulamasının 13.00'e kadar sürmesi planlanıyor.