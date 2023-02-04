Geçmiş yıllarda imece usulü gerçekleştirilen geleneği canlandırmak için bir araya gelen kadınlar, yoğrulan hamurdan organik şehriye hazırladı.

Buğday sapından yapılan hasır tabakların üzerine tel tel kesilen şehriye, daha sonra kurutuluyor. Odun ateşinde kavrulan şehriye, bulgurla karıştırılıp kış sofralarına lezzet katıyor.

Artuklu ilçesindeki Doboo Konağı'nda Dilek Çelebioğlu öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, hem sohbet edip hem de eskiden olduğu gibi elle şehriye hazırlayarak geleneği yaşattı.

"Bu bir buluşma yeriydi"

Dilek Çelebioğlu, hoşgörü kentinde unutmaya yüz tutmuş bir geleneği yeniden canlandırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Çocukluğunda her sonbahar ve kış mevsiminde kadınların şehriyeli bulgur pilavını evinde yaptığını aktaran Çelebioğlu, şöyle konuştu:

Bu bir buluşma yeriydi. Gelenek ve göreneklerimizi büyüklerimizden öğrenmek için toplanıyorduk. Espriler yapılıyor, öğütler veriliyordu. Akşama kadar çok güzel bir buluşma olanağı sağlanıyordu. Hem de çok güzel organik şehriyeli bulgur yeme imkanı tanınıyordu. Bugün de burada toplandık, inşallah bu geleneğimizi unutturmayacağız. Çocuklarımıza, torunlarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz.

Etkinliğe katılan kadınlardan Deniz Özüer, unutulmaya yüz tutan geleneği canlandırmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Çok güzel sohbetler oluyor. Kaynana gelin muhabbetleri konuşuluyor. 250 yıldan fazladır bu şehriye yapılıyor. Çocukken görüyordum. Kesilen şehriye kavrulduktan sonra bulgurla karıştırılıp, bulgur pilavı üzerine de kaburga dolması yapılıyor" dedi.

Mihdiye Mungan ise çocukluk yıllarında annesinin yoğurduğu hamuru, mahalleden kadınların bir araya gelerek şehriyeye dönüştürdüğünü ve çok güzel bir gün geçirdiklerini anlattı.

Tülin Arı da geçmişte her evin nüfusuna yetecek kadar şehriye yapıldığını, bazen bu işlemin birkaç gün sürdüğünü kaydetti.