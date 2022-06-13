Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda 61. dakikada Emine Ecem Esen ve 64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor 2-1 öne geçti.

[Fotoğraf: AA]

Müsabakadan 2-1 ayrılan Gaziantep temsilcisi, 2021-2022 sezonunda şampiyonluğu elde etti.

Ligde B Grubu'nda mücadele eden iki ekipten ALG Spor, normal sezonu Wulfz Fatih Karagümrük'ün 7 puan önünde bitirdi.

Play-off çeyrek finalinde Bitexen 1207 Antalyaspor'u, yarı finalde Beşiktaş Vodafone'u saf dışı bırakan ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük'ü de 2-1 yenerek 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

2018-2019 sezonu play-off finalinde Beşiktaş'a mağlup olan, geçen sezon da yarı finalde yine siyah-beyazlı ekibi geçemeyen ALG Spor, bu yıl finalde Wulfz Fatih Karagümrük engelini geçerek ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Mücadelenin önemli anları

Karşılaşmanın henüz ilk dakikasında ceza sahası içinde Ece Tekmen'le mücadele eden Traore'nin yerde kalmasının ardından hakem Melis Özçiğdem penaltı kararı verdi.

Atışı 2. dakikada kullanan Sibel Duman'ın şutunda kaleci Selda'nın uzaklaştırdığı topla buluşan Toure'nin şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

GOL - 26. dakikada Wulfz Fatih Karagümrük öne geçti. Sol kanatta taç çizgisi yakınında Derya Arhan'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top filelerle buluştu. 1-0.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 61. dakikada ALG Spor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu Houij'e aktaran Emine Ecem Esen, bu futbolcunun pasıyla meşin yuvarlağa sahip olduktan sonra yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1.

GOL - 64. dakikada ALG Spor öne geçti. Sol kanattan Ecem Cumert'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki oyuncuların dokunmaya çalıştığı meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan ALG Spor, 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Müsabakayı Spor Toto Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalayan İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo da takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk

Wulfz Fatih Karagümrük: Duygu Yılmaz, Sümeyra Kıvanç, Sibel Duman, Msipa, Ferda İpek Çevik, Akkafou, Toure (Dk. 62 Milimu), Derya Arhan (Dk. 87 Ayçahan Tekmen), Ece Türkoğlu, Traore, Ilic

ALG Spor: Selda Akgöz, Ece Tekmen, Gülbin Hız, Zehra Borazancı, İlayda Civelek, Eda Karataş, Mahsimova (Dk. 72 Bakarandze), Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Ecem Cumert (Dk. 80 Grace - Dk. 90+1 Derya Kocatürk), Houij (Dk. 80 Amorim)

Goller: Dk. 26 Derya Arhan (Wulfz Fatih Karagümrük), Dk. 61 Emine Ecem Esen, Dk. 64 Ecem Cumert (ALG Spor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Grace (ALG Spor)

[Fotoğraf: AA]

ALG Spor kupasını aldı

Müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan ALG Sporlu oyuncular, coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, sezonu ikinci tamamlayan Wulfz Fatih Karagümrüklü oyunculara ve ALG Sporlu futbolculara madalyaları takdim edildi.

Bu sırada her iki takım oyuncuları birbirlerini alkışladı.

[Fotoğraf: AA]

Ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ile Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ALG Spor'a kupalarını verdi.