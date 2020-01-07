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Kadıköy'de İETT otobüsünde yangın çıktı07 Ocak 2020 Salı 09:30 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 09:31
Kadıköy'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre Rasimpaşa Mahallesi Rıhtım Caddesi'nde sefere başlamak üzere peronlara doğru seyir halinde olan Ali A. idaresindeki 34 TN 2386 plakalı İETT otobüsünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Şoför tarafından durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otobüsteki yangın söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA