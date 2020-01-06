Ankara'da sabah erken saatlerde başlayan ve gün içinde etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Öğrencilerin ise gözü kulağı Ankara Valiliğinden yapılacak açıklamada.

Ancak Ankara Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Kar yağışının etkisini artırması ve sürmesi durumunda açıklama yapılması bekleniyor.

Çarşamba gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı havanın perşembe gününden itibaren sona ermesi bekleniyor.

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına

İstanbul ise yeni haftaya şiddetli yağışla başladı. Kuvvetli rüzgar ile birlikte sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken yarınki Şehit Hatları, İDO ve BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor.

İstanbul için de okulların tatil olup olmadığına yönelik resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı ilçelerde okullar tatil

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde fırtına nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Bölgede dünden bu yana saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye ulaşan fırtına, Gökçeada ve Bozcaada'da hayatı olumsuz etkiliyor.

Öğrencilerin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla iki ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle adalara 2 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor.

Mersin Gülnar'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bölgede yağışların yarın da devam edeceği belirtildi.

Mahalle yollarında, gece ayaz ve fırtına nedeniyle buzlanma olabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu durumun taşıma yoluyla okullara giden öğrencilerin taşınması esnasında büyük risk oluşturabileceği düşünüldüğünden taşıma kapsamında eğitim öğretim hizmeti verilen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullarda eğitim-öğretime 07 Ocak 2020 Salı günü ara verilmiştir. Taşıma kapsamında olmayan merkez okullarda ise eğitim ve öğretime devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamileler, şehit yakınları, gaziler ve süt izni kapsamında olanların da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Kütahya kent merkezi ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde tüm okullarda, Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşımalı sistemin uygulandığı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada, bu sabah başlayan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz merkez ile Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar, Hisarcık ve Simav ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07 Ocak Salı günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Domaniç, Gediz, Emet, Tavşanlı, Pazarlar ve Şaphane ilçelerinde ise taşıma merkezi okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir.

Ayrıca eğitime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olanlar bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: TRT Haber