Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde dün başlayan kar sabaha karşı etkisini artırdı.

Tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının görüldüğü ilçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Tipi ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda mahsur kalan araçlara yardım etti.

Bazı araç sürücüleri ise zorlansa da lastiklerine zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kent merkezinde fırtına etkili

Kent merkezinde ise kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binasının çatısı zarar gördü. Çatıdan düşen parçalar park halindeki bir otomobile zarar verdi.

Bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Çatıdan uçan parçalar ekipler tarafından temizlendi.

Kaynak: AA