Haber Giriş: 18 Aralık 2020 Cuma 16:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kaçak kazıda 1800 yıllık küpü parçaladılar
[Fotoğraf: DHA]
Amasya'da kaçak kazı yapan 4 kişinin, kazı sırasında 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünü parçaladıkları tespit edildi.
Amasya'da merkeze bağlı Dadı köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.
Roma döneminde yaşam alanı olarak değerlendirilen alanda izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 4 kişi suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.
Kazı alanında yaklaşık 1800 yıllık olduğu değerlendirilen erzak küpünün parçalandığı tespit edildi. 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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