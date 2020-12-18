İstanbul'da trafik yoğunluğu... 18 Aralık 2020 İstanbul trafik durumu...
İstanbul trafik durumu nasıl? İstanbul'da, koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu yerler...
Saat 21.00'de başlayacak kesintisiz iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.20 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.
Cevizlibağ D 100 Karayolu ve Mahmutbey Gişesi'nde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.
Bakırköy'den Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik yoğunluğunun haritada çok yüksek olduğu görüldü.
15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de trafiğin yüksek olduğu görülüyor.
İki günlük kısıtlama öncesi İstanbul trafiği yoğunlaşıyor. İş çıkış saatinin de etkisiyle İstanbul'da şu an trafik yoğunluğu yüzde 65 seviyelerinde. pic.twitter.com/xd3O1Jraap— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2020