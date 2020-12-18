Saat 21.00'de başlayacak kesintisiz iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre saat 16.20 sıralarında yoğunluk yüzde 63'e ulaştı.

Cevizlibağ D 100 Karayolu ve Mahmutbey Gişesi'nde trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar durma noktasına geldi.

Bakırköy'den Basın Ekspres Yolu İkitelli istikametinde trafik yoğunluğunun haritada çok yüksek olduğu görüldü.

15 Temmuz Şehirler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de trafiğin yüksek olduğu görülüyor.