Salgın döneminde kartlı harcamalara vatandaşların eğilimleri arttı. Böylece kartlarda biriken puanlar da katlandı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada "Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir." denildi.

2020 yılında biriken kredi ve banka kartı puanları yeni yıla devredecek. Kamu ya da özel banka ayrımı olmaksızın tüm banka müşterileri kartlarında biriken puanlarını 2021 yılında da kullanabilecek.

Kampanyalardan kazanılan puanlar belirtilen süre içinde kullanılmalı

Bir kampanyaya bağlı olmaksızın kazanılan puanlar silinmiyor. Ancak kampanyalardan kazanılan puanlar yeni yıla devretmiyor. Kampanya sonrası kazanılan puanlar kampanya şartları içerisinde belirlenmiş süreler dahilinde kullanılabiliyor.

Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Benzinlikler ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

Kart puanları tüketicinin kazanılmış hakkı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ''Tüketici açısından kamu kurum özel kurum ayrımı yok. Tüketicinin elde ettiği puanlar onun kazanmış olduğu haklardır. Ayrıca tüketici kanununa göre tüketici sözleşmeleri süre sonuna kadar tüketici aleyhine değiştirilemez. Kanun açık çok net. Şayet önceden belirlenmiş bir tarih yoksa kazanılmış puanların silinmesi hukuka aykırı düşer. Yani bize iki ay sonra sileceğim yıl sonuna sileceğim gibi mesajlar geliyor ama bunların hukuki bir dayanağı yok.'' dedi.

Kart puanları silinirse neler yapılmalı?

Kart puanlarının hukuksuz olarak silinmesi sonra tüketicinin başvurabileceği yolları belirten Ağaoğlu “Tüketici şayet bankasını değiştirir veyahut söylenen tarihte önceden bildirilmeyip sonradan bildiren tarihte puanları silinirse o puanların silinmesine itiraz edebilir. Şayet banka yada marka o puanları kendisine vermezse tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden başvurarak ki bu yıl için 10 bin 390 lira gelecek yıl başında 11 330 liraya kadar tüketici hakem heyetleri verdikleri kararlar mahkeme hükümde kararlar olur. Hakem heyetine başvuran tüketici o silinen puanların karşılığının kendisine ödenmesini isteyebilir'' dedi.

İşte bazı kamu ve özel sektör bankalarının açıklamaları:

VAKIFBANK:Müşterilerimizin bankamızdan kazanmış olduğu para puan hakları sonsuza dek geçerlidir. Puan veya kazanılmış hiç bir hakkı silmiyoruz. Her yıl biriken puanlar sonraki yıla devreder.

ZİRAAT BANKASI: Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI: TEB Kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devrediliyor. Kampanya dahilinde kazanılan hakların ne zaman bittiğini ise müşterilere bildiriyoruz.

İNG BANK: Biriken puanlar yeni yıla devrediyor. Kampanya dahlinde ise puanların silinmediğini söyledi. Biriken puanların kampanya tarihlerinde sınırlı ise bunu müşterilerimize bildiriyoruz.