Kabotaj kelimesi “Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi” anlamında kullanılıyor.

Kabotaj bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkıdır.

1935 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Kabotaj Bayramı, 2007 yılından itibaren Denizcilik Müsteşarlığı tarafından alınan bir kararla, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır.

Kabotaj kanunu ne zaman yürürlüğe girdi?

Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe girdi.

Bu kanunla Türkiye’nin bütün kara sularında ve bunlar içinde kalan körfez, liman, koy ve benzeri yerlerde, makine, yelken ve kürekle hareket eden araçları bulundurma; bunlarla mal ve yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi.

Yabancı gemilerin yalnız Türk limanlarıyla yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük taşıyabileceği kabul edildi.