Bekçiler tarafından elektrik trafosundan kablo hırsızlığı gerçekleştirildiği belirlendi.Bu esnada olay yerine giden ekipler, trafodan kablo çalmaya çalışan F.T. isimli şüphelinin elektrik akımına kapıldığını fark etti. Bunun üzerine bekçiler durumu 112’ye bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan yapılan aramalarda; 1 elektrikli motosiklet, balta, levye, kerpeten, demir kesme makası, boru anahtarı, 2 İngiliz anahtarı, 2 tornavida, tel makası, biber gazı, papağan pense ve 1 çift inşaat eldiveni ele geçirildi.