Yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler ve kısıtlamalar yolda. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, salgınla mücadeledeki son durum ele alınacak.

Toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine üyelerine, salgınla mücadeledeki son durumu anlatacak, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarını iletecek.

Tavsiye kararlarının değerlendirileceği toplantıda, hayata geçirilecek yeni tedbirlere karar verilecek.

Birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor

-Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içine yayılacak mı?

-Vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerin giriş ve çıkışlarına kısıtlama gelecek mi?

-Acil olmayan ameliyatlar ertelenecek mi?

Kabine toplantısında sağlık, eğitim ve ekonomi gibi birçok alanda yeni tedbirlerin alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Toplantıda dünyadaki aşı araştırmaları ve yerli aşı çalışmalarındaki son durum da ele alınacak.