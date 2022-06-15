Siber zorbalık hapisle cezalandırılacak. Japonya'da bir televizyon yıldızının siber zorbalık nedeniyle intihar etmesi parlamentoyu harekete geçirdi.



"Çevrim içi hakaretleri" hapisle cezalandıran yasa onaylandı. Ceza kanunundaki değişiklik bu yaz yürürlüğe girecek.



Çevrim içi hakaretten suçlu bulunanlara bir yıla kadar hapis cezası ya da 300 bin Yen yani yaklaşık 39 bin Türk lirası para cezası verilebilecek.



Tasarı, ülkede tartışmalara da yol açtı. Bazı eleştirmenler yasanın ifade özgürlüğünü engellediğini düşense de yasayı destekleyenler de bulunuyor.



Hatta siber zorbalık ve çevrim içi tacizi engellemek için daha sert yasalara ihtiyaç olduğu söyleniyor.



Yasanın ifade özgürlüğü üzerindeki etkisini ölçmek için yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra yeniden incelenmesine karar verildi.



Daha önce çevrim içi hakaretlere 30 günden daha kısa süreli gözaltı cezaları ve 10 bin yene kadar para cezası uygulanıyordu.



Profesyonel güreşçi ve realite televizyon yıldızı Hana Kimura'nın 2020 yılındaki intiharından sonra çevrim içi taciz konusu ülkede giderek önem kazandı.



22 yaşındaki Kimura Netflix dizisi "Terrace House"daki rolüyle tanınıyordu.



Genç yıldızın ölümü ülke çapında üzüntüye neden olurken birçok kişi, güreşçiye yapılan sosyal medya zorbalıklarına işaret etmişti.





