Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yenilenen hayvanat bahçesi öğrencilerle açıldı
Yapılan yenileme çalışmalarının ardından Akse Çamlığı’nda bulunan hayvanat bahçesi yeniden açıldı. Hayvanat bahçesinin ilk konukları ise karne sevinci yaşayan minik öğrenciler oldu.
Uşak'ta yenileme çalışmalarının başlatıldığı Akse Çamlığı’nda bulunan hayvanat bahçesinin çalışmaları tamamlandı. Hayvanat bahçesine kazandırılan yenilikler ve hayvanların ardından açılış düzenlendi.
Yenilenen yüzüyle vatandaşlara açılan hayvanat bahçesinin ilk konukları bu sene eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri oldu.
"Karne Karnavalı" adı verilen etkinlikte buluşan öğrenciler, kendileri için sahnelenen birbirinden farklı şovlar ve yarışmalarla eğlenceyi doyasıya yaşadı.
Etkinliğe katılan öğrencilerinin odak noktası haline gelen hayvanat bahçesi büyük ilgi görürken, çocuklar ve aileler farklı hayvan türlerinin önünde fotoğraf çektirdi.
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