Uşak'ta yenileme çalışmalarının başlatıldığı Akse Çamlığı’nda bulunan hayvanat bahçesinin çalışmaları tamamlandı. Hayvanat bahçesine kazandırılan yenilikler ve hayvanların ardından açılış düzenlendi.

Yenilenen yüzüyle vatandaşlara açılan hayvanat bahçesinin ilk konukları bu sene eğitim-öğretim yılını tamamlayarak karnelerini alan anasınıfı ve ilköğretim öğrencileri oldu.

"Karne Karnavalı" adı verilen etkinlikte buluşan öğrenciler, kendileri için sahnelenen birbirinden farklı şovlar ve yarışmalarla eğlenceyi doyasıya yaşadı.

Etkinliğe katılan öğrencilerinin odak noktası haline gelen hayvanat bahçesi büyük ilgi görürken, çocuklar ve aileler farklı hayvan türlerinin önünde fotoğraf çektirdi.