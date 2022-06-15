Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün sözde "emniyet mahrem yapılanması"nda yer aldığı iddiasıyla açığa alınan biri komiser, 5'i polis memuru ve biri eski Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenci olan 7 şüpheli, adliyeye getirildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler, ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları, operasyonel hatlar üzerinden mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu ve ifade teşhislerde adı geçtiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.