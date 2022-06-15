Boyalıca Mahallesinde kazı yapan şüpheliler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yakalanan H.K, H.T. ve İ.G, bir araç ile bölgede el yapımı patlayıcı imal edip patlattıkları ve yaklaşık 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde kazı alanı oluşturdukları tespit edildi.

Olay yerinde, 5 kilogram amonyum nitrat, jeneratör, akü, 2 kürek, 2 kazma, merdiven, çapa, manivela çubuğu, keser, 3 demir çubuk, testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.