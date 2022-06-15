Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da patlayıcı ve izinsiz kazı yapan şüpheliler yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde el yapımı patlayıcıyla izinsiz kazı yapan 3 kişi yakalandı.
Boyalıca Mahallesinde kazı yapan şüpheliler, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Yakalanan H.K, H.T. ve İ.G, bir araç ile bölgede el yapımı patlayıcı imal edip patlattıkları ve yaklaşık 6 metre uzunluğunda 4 metre genişliğinde kazı alanı oluşturdukları tespit edildi.
Olay yerinde, 5 kilogram amonyum nitrat, jeneratör, akü, 2 kürek, 2 kazma, merdiven, çapa, manivela çubuğu, keser, 3 demir çubuk, testere ve 7 metre kablo ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bursa Kaçak Kazı
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