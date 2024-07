Japon mutfağının lezzetleri Kapadokya'da

Kapadokya bölgesinde, turizm anlamında yatırımlarına devam eden Dorak Holding yeni açtığı Take Sushi isimli restoranı ile Uzak Doğu mutfağının en favori lezzetlerini Kapadokya'ya taşıdı.



Ürgüp'te yeni konseptiyle hizmete giren Take Sushi, en taze ve en kaliteli malzemelerle hazırlanan zengin suşi çeşitlerinin yanı sıra Japon mutfağının sevilen klasik lezzetlerine de menüsünde yer veriyor.



"Kapadokya için büyük bir avantaj"



Uzak Doğu mutfağının Kapadokya bölgesine taşınmış olmasından mutlu olduklarını söyleyen Turist Rehberi Çiğdem Sak yaptığı açıklamada, "Japon ve Uzak Doğu mutfağını çok beğeniyorum. Kapadokya'da açılmış olması bizim için büyük bir avantaj. Daha önce suşi yemiştim fakat buradaki ilk deneyimim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şefimiz de dünyada ünlü bir şef" dedi.



"Japonların hoşuna gidiyor"



Uzak Doğu'dan da gelen gruplar olduğunu ifade eden Sak, "Onların da kendi mutfaklarını özlediklerinde gelebilecekleri güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Kapadokya'ya geldiklerinde kendi kültürlerini ve mutfaklarını gördükleri zaman çok hoşlarına gidiyor. Özellikle mutfakta Japon şef ve çalışanların olması onlara daha da enteresan geliyor" şeklinde konuştu.



"64 çeşit ürün çıkıyor"



İşletme Müdürü Ayfer Acar da yaptığı açıklamada, "Dorak Holding olarak bölgede Uzak Doğu mutfağı olarak açtığımız ikinci restoran. Take Sushi ismini ünlü şefimizin soy isminden aldık. Take aynı zamanda bambu demek. Konseptimizde de bambu ağırlıklı çalışmalar yaptık. Müşterilerimize Japon mutfağında yer alan 64 ürünle hizmet vermeye başladık" dedi.





Take Sushi'de görev yapan ve Japon mutfağını dünyaya farklı konseptlerle sunan ünlü Japon Şef Hiroki Takemura, her siparişi tek tek kontrol ediyor ve her tabağa son dokunuşu kendisi yapıyor. Restoranda çalışan her personel ile tek tek ilgilenen Takemura yapılan yemekleri ve salataları da kontrol ediyor. Yanında çalışan personellerin ileride iyi bir şef olmaları için onlara da eğitim veriyor. 15 yaşında mutfakta bulaşık yıkayarak kariyerine başladığını anlatan Şef Hiroki Takemura, Japon mutfağını Kapadokya'da sergilemekten çok mutlu olduğunu söyledi. Takemura, "Ortaokula giderken bir dergide Japonya'nın ünlü şeflerini gördüm. Ve ben de böyle ünlü bir şef olmak istedim. 14-15 yaşlarında mutfakta çalışmaya başladım. Önce tabak yıkadım. Daha sonra suşi pilavı yapmasını öğrendim. Suşi yapmanın çok ince noktaları var. Buradaki amaç pirinç pilavını çeşitli tatlarla bir araya getirmek. Burada tam da bunu yapıyoruz" ifadelerini kullandı.