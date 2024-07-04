Bolu'da su kanalına devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden A.F.T. idaresindeki otomobil, Gerede mevkii Asım Çavuşoğlu Viyadüğü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolan çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan P.'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki S.B. ise Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.F.T'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği, yaralı S.B'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.