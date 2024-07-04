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Güncel
AA 04.07.2024 13:35

Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

Hakkari'de öğrenciler, spor lisesine yerleşmek için yetenek sınavına girdi.

Hakkarili öğrenciler yetenek sınavında ter döktü

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen yetenek sınavına 247 öğrenci katıldı.

Salonda oluşturulan zorlu parkurlarda yarışan öğrenciler, dereceye girmek için ter döktü.

Spor Lisesi Müdürü Adem Temel, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu söyledi.

Parkurları başarıyla geçen 90 öğrencinin spor lisesine yerleşeceğini belirten Temel, "Her yeteneği ortaya çıkarmak için çeşitli istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda başarılı olan öğrencilerimizin orta öğretim başarı puanını ekleyerek öğrencilerimizi alacağız. Amacımız bu çocuklarımızın var olan yeteneklerini biraz daha geliştirip, üniversitelere, oradan da daha güzel başarılara ulaştırmak." dedi.

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Hakkari Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim
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