Jandarmanın yakaladığı 43 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim-07 Kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı.



Adli makamların koordinesi, JASAT ve OYİ destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 62 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 43’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 41’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.