Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.11.2023 18:12

Jandarmanın yakaladığı 43 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik operasyonlarda yakalanan 84 şüpheli şahıstan 43'ü sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Diğer 41 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Jandarmanın yakaladığı 43 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ekim-07 Kasım 2023 tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yaptı.

Adli makamların koordinesi, JASAT ve OYİ destekli özel timlerin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda 62 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 43’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 41’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Karabük'te çocuklar trafik kurallarını eğlenerek öğrendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:43
İsrail'in bombardımanında Gazze'de 3 cami daha yıkıldı
19:36
KARDEMİR'den emekli olan işçilerin yerine çocukları işe girebilecek
19:23
Çorum Belediyesi'nden personelinin maaş kartını TROY'a taşıma kararı
19:15
Yargıtay'dan Can Atalay kararı
18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev'den aile fotoğrafı
18:45
Borsa günü yükselişle tamamladı
İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
İsrail'in 'zorla' yerinden ettiği Gazzeliler göç yolunda
FOTO FOKUS
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
GÖKBEY 'yüksek' uçtu: Maksimum servis irtifasına ulaşıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ