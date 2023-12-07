Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.12.2023 17:27

Jandarmadan tekneyle kaçak av denetimi

Aksaray’da kaçak avcıların peşine düşen jandarma ekipleri tekne ile baraj ve göletlerde devriye atarak kaçak avcıların izini sürüyor.

Jandarmadan tekneyle kaçak av denetimi

Aksaray genelinde bulunan baraj ve göletlerde kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın engellemesine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, tekneyle açıldıkları baraj ve göletlerde devriye atarak kaçak avcıların izini sürüyor.

Aksaray’ın içme su ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde bulunan göletlerde görev alan ekipler tekneyle açılıyor. Bir yandan devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri öte yandan da yasal olmayan yöntemlerle kaçak avcılık yapmak isteyen avcıların suya attığı ağları tespit ederek imha ediyor. Yapılan kontrol ve denetimler esnasında yaklaşık 500 metre uzunluğunda sahipsiz ağ ele geçirilirken ağ imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

ETİKETLER
Aksaray
Sıradaki Haber
Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:17
Lübnan’dan İsrail’e düzenlenen roket saldırısında bir kişi öldü
17:13
SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor
17:08
İsrail ile çatışan Hizbullah, 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu
17:06
Reuters muhabirini İsrail'in öldürdüğü raporlarla kanıtlandı
17:38
İsrail Gazze'de 17 binden fazla kişiyi katletti
17:37
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Osmangazi Köprüsü'nde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
FOTO FOKUS
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
8 yaşındaki çocuğu otobüste unuttular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ