Jandarmadan tekneyle kaçak av denetimi

Aksaray genelinde bulunan baraj ve göletlerde kaçak ve yasak yöntemler ile avlanmanın engellemesine yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, tekneyle açıldıkları baraj ve göletlerde devriye atarak kaçak avcıların izini sürüyor.

Aksaray’ın içme su ihtiyacını karşıladığı Mamasın Barajı başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde bulunan göletlerde görev alan ekipler tekneyle açılıyor. Bir yandan devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri öte yandan da yasal olmayan yöntemlerle kaçak avcılık yapmak isteyen avcıların suya attığı ağları tespit ederek imha ediyor. Yapılan kontrol ve denetimler esnasında yaklaşık 500 metre uzunluğunda sahipsiz ağ ele geçirilirken ağ imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.