Kırşehir’de 137 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Kırşehir’den deprem bölgesine giden AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Buhara, yaşanan son deprem felaketinde destek için Türkiye’nin her yerinden olduğu gibi Kırşehir’den de gönüllülerin bölgeye koştuğunu dile getirdi.

Memleketin zor döneminde elini taşın altına koyanlara teşekkür eden Buhara, "Bir kişinin kendi menfaati dışında komşusunun, şehrinin, ülkesinin derdiyle dertlenmesini takdir ediyoruz. Kırşehir, asrın felaketi olarak nitelendirilen afette örnek davranış sergiledi. Kırşehir AFAD gönüllülük sistemine kayıtlı gönüllülerimizden 137’si deprem bölgesindeki çalışmalara destek oldu" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Buhara ve protokol üyeleri, 137 AFAD gönüllüsüne teşekkür belgesi takdim etti.