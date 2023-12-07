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Güncel
AA 07.12.2023 17:14

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Ağrı'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Sokak satıcılarının tespiti, yakalanması ve uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik 5 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 29 zanlı tespit edildi.

İl merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde belirlenen 36 adres ve iş yerine, 105 ekip, 369 personel, 18 özel harekat ekibi, 6 narkotik dedektör köpeği ve dron destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler, operasyonda, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan 9 cam aparat, 2 hassas terazi, 8 tabanca, 8 şarjör, 4 av tüfeği, 142 fişek ile 25 bin 495 lira ele geçirildi.

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