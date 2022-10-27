Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda M.B., M.Ü., A.U. isimli şahısların kültür varlığı ticareti yaptığı ve suça konu malzemeleri evlerinde sakladığı tespit tespit edildi. Şahıslara ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Aramalarda, 338 adet sikke, 83 adet tarihi obje, 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tabanca, 4 adet kama, 1 adet parçaları ile sütun, 1 adet çömlek ve altlığı, 4 adet kılıç, 2 adet mavzer, 2 adet metal dedektörü, 178 adet 9mm çapında fişek, 5 adet kurusıkı tabanca, 354 adet muhtelif çap ve miktarda fişek, 3 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonun ardından Şiran Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla adli tahkikata başlanırken, 3 şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.