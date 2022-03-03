Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Balıkesir'deki maden işletmesine ait inşaat sahasından 2 milyon 500 bin TL değerinde 3 bin 720 metre sanayi kablosu çalınması üzerine Balıkesir merkezli İzmir, Manisa ve Diyarbakır illerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

JASAT Timleri, hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.'yı, olayda kullanmış olduğu araçla birlikte olaydan 3 gün sonra yakaladı.

Operasyonda 8 kişi yakalandı, 3 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

[Fotoğraf: İHA]

Çalıntı malzemeleri satıp son model araba aldılar

Sevk edildiği mahkemece tutuklanan H.K üzerinden devam eden araştırmalarda, 11 kişilik suç çetesinin Ege ve Marmara Bölgesi'nde kamu ve özel sektöre ait onlarca şantiye, fabrika ve depo gibi yerlerden değeri milyonlarca olan elektrik sanayi kablolarını çaldığı belirlendi.

Ayrıca çalıntı ürünleri geri dönüşüm firmaları aracılığıyla paraya çevirip, lüks araçlar satın aldıkları da tespit edildi.