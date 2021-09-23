Karabük Eskipazar ilçesine bağlı Deresemail köyünde kaçak kazı yapılığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleşti. Ekiplerin yaptıkları operasyonu kapsamında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen E.Y. (46) , M.Y. (50), E.E. (47), M.G. (44), Y.Ü. (28) ve Y.D.(37) olmak üzere toplam 6 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları, jenaratör, hilti ve 12 adet muhtelif kazı malzemesine ise el konuldu.

Jandarmada ifadeleri alınan 6 şahıs, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

