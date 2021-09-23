Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri kaçak kazı yapanlara göz açtırmıyor
[Fotoğraf: İHA]
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarı bilgi sonucu kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Karabük Eskipazar ilçesine bağlı Deresemail köyünde kaçak kazı yapılığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon gerçekleşti. Ekiplerin yaptıkları operasyonu kapsamında kaçak kazı yaptıkları tespit edilen E.Y. (46) , M.Y. (50), E.E. (47), M.G. (44), Y.Ü. (28) ve Y.D.(37) olmak üzere toplam 6 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kazıda kullandıkları, jenaratör, hilti ve 12 adet muhtelif kazı malzemesine ise el konuldu.
Jandarmada ifadeleri alınan 6 şahıs, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Kaçakçılık Jandarma Genel Komutanlığı Karabük
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