Fevzi Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yabancı uyruklu olan kişinin yapılan üst aramasında namlusuyla oynanmış kurusıkı tabanca, sentetik uyuşturucu, 3 mermi, uyuşturucu kullanma aparatı ve çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyasıyla kol saati ele geçirildi.

Şüheli İ.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.