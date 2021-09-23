Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nizip'te uyuşturucu ve silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu madde ve namlusuyla oynanmış kurısıkı tabanca ele geçirildi.
Fevzi Paşa Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurdu. Yabancı uyruklu olan kişinin yapılan üst aramasında namlusuyla oynanmış kurusıkı tabanca, sentetik uyuşturucu, 3 mermi, uyuşturucu kullanma aparatı ve çalıntı olduğu tespit edilen ziynet eşyasıyla kol saati ele geçirildi.
Şüheli İ.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Silah Kaçakçılığı Gaziantep
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