Devletin şefkat elini depremzedelere uzatan jandarma ekipleri, evleri tamamen yıkılan, ağır hasarlı olan ya da evlerine girmeye korkan vatandaşlar için çadır kuruyor.

Doğanyol, Pütürge ve Battalgazi ilçelerindeki köylerde çalışma yapan jandarma ekipleri, şu ana kadar 1100 çadır kurdu.

Kırsal mahalleleri gezen jandarma ekipleri, vatandaşların taleplerini not alarak devletin ilgili birimlerine iletiyor ve ihtiyaçların acilen karşılanmasını sağlıyor.