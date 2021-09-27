Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi verdi
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesinde çocuklara trafik eğitimi verdi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesinde çocuklara trafik eğitimi verdi. Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi Harput mahallesinde bulunan Balakgazi Parkında çocuklara akülü arabalarla trafik eğitimi verdi. Eğitimde jandarma trafik timleri, öğrencilere trafik kurallarını ve trafikte sorumlu bireyin nasıl olunacağını anlatırken eğitim sonrası komutanlık tarafından çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Trafik
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