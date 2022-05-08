Erzincan’da jandarma personeli ‘Anneler Günü’ dolayısıyla şehit annelerine ziyarette bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı personellerince şehit aileleri ziyaret edilerek, elleri öpüldü, hayır duaları alındı.

Konuya ilişkin, “Başta vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin birliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti şehit anneleri olmak üzere, bizleri koruyup kollayan, mutluluğumuzu kendi mutluluğu, üzüntümüzü kendi üzüntüsü bilen ve hayatını, çocuklarının hayatının daha iyi olması için harcayan tüm annelerimizin “Anneler Günü`nü kutladılar” denildi.



