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Güncel
AA 14.08.2023 10:53

İztuzu kumsalındaki yavru caretta carattaların denize ulaşma çabası

Muğla'da'ki İztuzu Plajı'nda kuluçka dönemini tamamlayan caretta caretta yavruları denizle buluşuyor.

İztuzu kumsalındaki yavru caretta carattaların denize ulaşma çabası
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor.

Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kumsalda kuluçka döneminden yavruların denizle buluştuğu ana kadar çalışma yürütüyor.

Kuluçka dönemlerini tamamlayarak kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ila 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, tilki, yengeç ve yırtıcı kuşlara yem olma riskine rağmen yaşam alanları suya doğru yola çıkıyor.

Kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara ise DEKAMER'de görev yapan öğrenciler yardımcı oluyor.

İztuzu Plajı'nda kabuktan çıkan yavru carettaların geceden sabaha kadar süren denizle buluşma serüveni görüntülendi.

"İztuzu Plajında carettalar bu yıl 720'yi aşkın yuva yaptı"

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu kumsalının deniz kaplumbağalarının en iyi üreme sahalarından olduğunu söyledi.

İztuzu'nda yumurtalardan yavru çıkışlarının devam ettiğini söyleyen Kaska, "Carettalar doğduğu kumsala iki hafta arayla yuva yapıyor. Mayıs ayında başlayan yuvalama bugünlere kadar devam etti. Kumsalda şu ana kadar 720'yi aşkın yuvamız oldu. Bu yuvalardan yavru çıkışları da çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bir yuvadan ortalama 70 civarında yavru denize gidiyor. Bu yıl da 40 ila 50 bin civarında yavrunun denize gitmesini bekliyoruz" dedi.

Denizle buluşan yavruların 25-30 yıl sonra anne olarak kumsala geri döneceklerini hatırlatan Kaska, denizle buluşan bin yavrudan da sadece bir tanesinin anne olabildiğini kaydetti.

"Burası sadece Türkiye için değil Akdeniz ve dünya için de çok önemli"

İztuzu kumsalında koruma çalışmalarının büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Kaska, "Burası sadece Türkiye için değil Akdeniz ve dünya için de çok önemli. Gündüzleri insanların denize girebildiği, geceleri kaplumbağaların yuvalarını yapabildiği dünyada örnek gösterilen, Avrupa'nın da en iyi açık korunan alanı" diye konuştu.

Merkezde dünyanın hemen hemen her yerinden gönüllülerin görev aldığına vurgu yapan Kaska, kumsalda yapılan yuvaların kafeslenmesi, kayıtlarının tutulması, yavru çıkışlarının takibi ve kayıtlarının tutulmasında gönüllülerin görev aldığını dile getirdi.

Kaska, merkezde 150 civarında gönüllü bulunduğunu ve bunun 30'unun dünyanın bir çok ülkesinden gelerek çalışmalara katkı sunduğunu ifade etti.

Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat da müdürlük çalışanları ve aileleri ile kumsala gelerek gece boyunca yürütülen çalışmalara katıldı.

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