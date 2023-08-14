Alanya'da saldırıya uğrayan gurbetçiye AK Parti'den ziyaret

AK Parti Dıṣ İliṣkilerden Sorumlu Genel Baṣkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Cemil Akgün'ü Almanya'daki evinde ziyaret ederek geçmiṣ olsun dileklerini iletti.

Almanya'dan, 2 arkadaṣıyla tatil için geldiği Alanya'da 6 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğrayan 27 yaṣındaki Cemil Akgün, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Akgün, "Şikayetçi olmak istiyorum ve hakkımı arıyorum. Devletim de bu konuda bana yardımcı oluyor. Bütün bedenime darbe yedim. Allah korudu, ağır hasarlı bir şey yok. Şu an en az 6 hafta, 8 hafta çalışamayacağım. Elektrikçiyim, iki elim de kırık." dedi.

AK Partili Sırakaya ise, "Cemil kardeṣimizin maruz kalmıṣ olduğu bu hiçbir ṣekilde tasvip edilmesi mümkün olmayan bu saldırıyı lanetlediğimizi, bu saldırıya karşı duruṣumuzu da net olarak ifade ediyoruz. Biz burada sadece ve sadece adaletin tecelli etmesiyle ilgili olan hassasiyetimizi ifade ediyoruz. Kimin yanlışı varsa, kimin noksanı varsa, kimin hatası varsa bu hatanın bulunması ve bu noktada adaletin tecelli etmesi konusuyla ilgili olarak yasamayla ilgili bizim üzerimize düṣen görevi sonuna kadar takip edeceğimizi bilmenizi isterim." ifadelerini kullandı.

Haber: Bülent Dönmez