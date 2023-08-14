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Güncel
AA 14.08.2023 10:21

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
[Temsili fotoğraf: AA]

İlçede faaliyet gösteren bir şirkette yetkililer, yanlarında çalışan bazı görevlilerin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek şikayetçi oldu.

Başsavcılık koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelilerin ikametlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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