Haber Giriş: Kaynak: AA
İznik'te devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
[Fotıoğraf: AA]
Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Sercan B. idaresindeki 16 R 9641 plakalı otomobil, Göllüce Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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