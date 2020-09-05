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Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Ganalı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i transfer etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-siyahlılar, son olarak 23 yaşındaki forvet Tetteh ile sözleşme imzaladı.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından Tetteh'in sözleşme imzaladığı fotoğraf paylaşılarak, "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Yeni Malatyaspor süper lig Benjamin TettehSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 17:35
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