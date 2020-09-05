Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamit patladı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta kaçak kazı sırasında dinamitin patlaması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Patlama sonrası kaçan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Sivas merkeze bağlı Ovacık köyü yakınlarında Veysel S., arkadaşları R.Y, B.A, R.Ö. ve E.Ç. ile define aramak için araziye çıktı.
Şüphelilerin kaçak kazı yaptıkları sırada dinamitin patlaması sonucu Veysel S. ile B.A. ağır yaralandı.
Arkadaşları tarafından hastaneye götürülmek istenen Veysel S, Karaçayır köyü yakınlarında yaşamını yitirdi.
3 kişi gözaltına alındı
Ağır yaralanan B.A. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
Patlama sonrası kaçan şüpheliler R.Y, R.Ö. ve E.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Sivas Kaçak kazı dinamitSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 10:18
Son Haberler
- 10:49
- 10:40
- 10:48
- 10:23
- 10:17
Sıradaki Haber
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Yükleniyor lütfen bekleyiniz