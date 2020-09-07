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İnegöl'de trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Yunus Emre Cesur idaresindeki araç, Özdilek Köprülü Kavşağı'nda İdris Sabitoğlu'nun kullandığı 16 ADT 468 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Feriha Sabitoğlu yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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