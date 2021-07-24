İstanbul kart HES kodu eşleştirme (tanımlama) nasıl yapılır?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu ve kişisel bilgilerinizi İstanbul kart sitesindeki gerekli alanlara doldurarak İstanbul kartınızı hes kodunuz ile tanımlayabilirsiniz.

İstanbul kart HES kodu tanımlama sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

İzmir karta HES kodu tanılama nasıl yapılır?

İzmirim Kart'ınıza HES kodunuzu eşleştirmek için veya tanılamak için İzmirim Kart sitesine giriş yaparak yapabilirsiniz.

İzmirim kart HES kodu eşleştirme sistemine giriş yapmak için tıklayınız.

HES kodu nedir?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden, "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanarak ve kod kullanım süresi seçilerek kod oluşturuluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.

Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodun hangi kurumla paylaşıldığına ilişkin liste görüntülenebiliyor.

SMS yöntemi ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu ayrıca kısa mesaj ile de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılıyor ve 2023'e SMS olarak atılabiliyor.

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile ilgili Sağlık Bakanlığının hazırladığı bilgilendirme sitesi için tıklayınız.

HES uygulaması nasıl indirilir?

"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.

Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmek için aşğıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

(Andorid) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.

(IOS) Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması indirmek için tıklayınız.