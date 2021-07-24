Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 COVID-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 383 kişi iyileşti, 58 kişi hayatını kaybetti.







23 Temmuz koronavirüs tablosu

Türkiye'de dün koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 11 bin 094 olarak açıklanmıştı.

"Vakit kaybetmeyin aşınızı olun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Bu durum hastaneye yatışlara da yansıyabilir. Bundan korunmanın yolu tedbirlere uymak ve aşı olmak. Vakit kaybetmeyin aşınızı olun. Tedbirden taviz vermeyin." dedi.