Milyonlarca kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin süreç başladı.

Kamu görevlilerinin 2022 ve 2023 yıllarında maaşlarına yapılacak zammın belirlendiği 6'ncı dönem toplu sözleşme sürecinin takvimi belli oldu.

2022 Memur zammı toplantısı ne zaman yapılacak?

Sendikalar; tekliflerini, temsilcilerini ve Hakem Kurulu üye listelerini 14 Temmuz'a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.

Taraflar arasındaki ilk görüşme 2 Ağustos'ta yapılacak. Son toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4 artı 4, 2021 yılı için yüzde 3 artı 3 zam yapılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Kamu görevlilerinin aldığı zamma enflasyon farkı da ekleniyor.