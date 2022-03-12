Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 09:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'den İdlib'e yardım tırı gönderildi
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
İzmir'in Tire ilçesinden Suriye'nin İdlib bölgesine insani yardım malzemelerini taşıyan tır gönderildi.
İHH İnsani Yardım Vakfı İzmir İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kocabaş, yaptığı açıklamada "Kış Üşütüyor" kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde gıda, giysi ve yatak gibi malzemelerin bulunduğu yardım tırını yola çıkardıklarını belirtti.
Kampanyaya katkıda bulunanlara teşekkür eden Kocabaş, ilçeden 169. tırın Suriye’ye uğurlandığını, Afganistan ve Ukrayna’daki mültecilere de insani yardım sağladıklarını kaydetti.
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