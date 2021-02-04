Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de zeytin bahçesinde öldürülen kişinin katil zanlısı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Menderes ilçesinde 68 yaşındaki Metin Zeybek'in zeytin bahçesinde pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Metin Zeybek'in 27 Ocak'ta Dereköy Mahallesi'nde zeytin bahçesinde tüfekle öldürülmüş halde bulunmasının ardından geniş çaplı çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince oluşturulan özel ekip, çevrede güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Aile içi hesaplaşma olabileceğini değerlendiren ekipler, Zeybek'in kızı S.B. ile arkadaşı U.K'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı U.K. tutuklandı, S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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