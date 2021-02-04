Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı ürünlerle ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, yaptıkları operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon, parfüm, nargile tütünü, cinsel içerikli haplar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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