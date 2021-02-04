İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde gümrük kaçağı ürünlerle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, yaptıkları operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı telefon, parfüm, nargile tütünü, cinsel içerikli haplar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.