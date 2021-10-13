Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı, İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 3,5 ay süren istihbarat çalışmasının ardından operasyon başlatıldı.

Kentteki 8 ilçede bulunan adreslere 199 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

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Şüphelilerin arasında doktor ve eczacı da bulunuyor

Şüphelilerden 2'sinin doktor, 7'sinin eczacı, 11'inin eczane çalışanı, 1'inin doktor çalışanı, 1'inin de doktor eşi olduğu belirtildi. Diğer 4 zanlının ise satıcı veya bunlarla irtibatı bulunan kişiler olduğu öğrenildi.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 808 pregabalin içeren ilaç, 7 bin 78 reçete, 2 bin 42 kimlik fotokopisi, belge ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattıkları ileri sürüldü.