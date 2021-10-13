Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Zelanda’da koronavirüs
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Yeni Zelanda COVID-19’la Mücadele Bakanı Chris Hipkins, son 24 saatteki 25 bin 799 testin sonucuna göre, 55 kişiye daha koronavirüs teşhisi konulduğunu açıkladı.
Yeni Zelanda'da vakaların artış gösterdiği Waikato ve Northland bölgelerinde 5 gün süreyle üçüncü seviyede kısıtlama tedbirleri uygulanacağını duyuran Bakan Hipkins, hafif semptomları olan herkesi test yaptırmaya çağırdı.
Ülkedeki toplam 547 aktif vakadan 6’sı yoğun bakımda olmak üzere 32 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.
Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 759 Kovid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 28 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Yeni Zelanda Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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