Haber Giriş: 13 Ekim 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 38 şüpheliden 4'ü tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları sürüyor.
Yapılan çalışmalarda, 1 ile 10 Ekim tarihleri arasında 1,11 gram eroin, 4 captagon, 74,68 gram bonzai, 119,33 gram metamfetamin, 43,33 gram esrar ele geçirildi, 38 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kilis Uyuşturucu
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