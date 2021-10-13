Avcılar, Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan beş katlı binada bulunanlar inmek için asansöre bindi. Asansör zemin kata geldikten sonra kapısı bir türlü açılmadı.

Binadakilerin tüm çabasına rağmen asansör kapısı açılmayınca itfaiyeden yardım istendi.

Sevk edilen itfaiye ekibi kapıyı zorlayarak açtı. Kabinde yaklaşık 20 dakika mahsur kalan beş kişi çıkarıldı.

