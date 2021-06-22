Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 09:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yelkenli tekneyle yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, yelkenli tekneyle yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 73 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında içinde bir grup sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.
Karaya çıkarılan teknedeki 73 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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