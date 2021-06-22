Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Alaçatı açıklarında içinde bir grup sığınmacının bulunduğu yelkenli tekne, ekipler tarafından durduruldu.

Karaya çıkarılan teknedeki 73 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.